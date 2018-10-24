Кадыров о бое Емельяненко – Исмаилов: «В инстаграме они выглядели более устрашающе. Здесь не обойтись без матча-реванша»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал итог поединка между средневесом АСА Магомедом Исмаиловым и тяжеловесом Александром Емельяненко.

«По-настоящему зрелищным и напряженным выдался бойцовский турнир 107 в Сочи. Спортсмены продемонстрировали уникальную волю к победе и высокий уровень мастерства. Особенно отличились бойцы чеченского республиканского клуба «Ахмат».

Наш боец Магомед Бибулатов в первом же раунде нокаутировал соперника Никиту Чистякова. Отличился представитель клуба «Ахмат» Хасейн Шайхаев, которому хватило 32 секунд, чтобы удушающим приемом вырвать победу у Аслана Шогова.

Хусейн Шайхаев победил Ахмеда Мусакаева решением судей. Нашхо Галаев и Абубакар Вагаев пополнили очередными победами копилку нашего бойцовского клуба.

Самым необычным поединком стала кульминация противостояния звезд тяжелого и среднего веса Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Задолго до боя оба спортсмена пытались победить друг друга в словесных баталиях через соцсети.

Чаша перевешивала то в одну, то в другую сторону. Бойцы отпускали язвительные шутки, пытались морально сломать противника, записывали ролики с угрозами.

В дебатах победитель не определился, поэтому бойцы полностью выложились на ринге. Это был интересный и красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Исмаилова.

Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в инстаграме оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге.

Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдет! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой инстаграм-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки.

Так что восстанавливайтесь, бойцы! Зрители ждут ваших новых поединков! Ахмат – сила!» – рассказал Кадыров.

Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде на АСА 107 в Сочи.

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