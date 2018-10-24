Магомед Исмаилов: «Александр Емельяненко – особенный боец, поэтому победа также особенная»

Средневес АСА Магомед Исмаилов прокомментировал победу в поединке против тяжеловеса ММА Александра Емельяненко.

«Хочу сказать, что давно слежу за Александром. С начала времен его выступлений в Pride. Это для меня особенный боец. Поэтому эта победа для меня особенная.

В моем углу: Али Исаев, Абдулхамид Юсупов, мой старший и самый любимый брат Рамазан Исмаилов, Мухаммад Мирзоев. Когда мы вместе, – это непобедимая команда. Если они вместе и рядом, я не знаю, как я должен проиграть.

Хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал, кто за меня болел. И хочу сказать всем, кого я расстроил и кто ждали моего поражения, что я выиграл и расстроил вас намеренно. Спасибо всем!» – заявил Исмаилов.

Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде на АСА 107.

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