Дэйна Уайт: «Не думаю, что бой Хабиба и Гэтжи сорвется»

Президент UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос об организации боя между чемпионом легкого дивизиона и .

«Не думаю, что бой сорвется. Я просто жду вестей от Хабиба.

Я не связывался с ним. Хочу оставить его в покое, пока он не будет готов говорить. Я позволю ему оплакивать отца и делать то, что он должен.

Я связывался с ним в тот день, и с тех пор от него не было никаких вестей», – рассказал Уайт.

Напомним, отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля из-за последствий коронавирусной инфекции. В сентябре запланирован бой Хабиба с Гэтжи.

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