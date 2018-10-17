Менеджер Нурмагомедова: «До конца года увидите Хабиба в деле»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи Али Абдель-Азиз Хабиб - Гэтжи UFC 253 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не будет завершать карьеру из-за смерти своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Об этом сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз.

«Хабиб никуда не уходит. Впереди у нас главное событие этого блокбастера – Хабиб бпротив Гэтжи. Сейчас это два лучших легковеса в мире. До конца года вы увидите Хабиба в деле.

Мы видели, что сделал Гэтжи с Тони Фергюсоном. Он заставил Тони выглядеть абсолютным любителем», – сказал Абдель-Азиз. 

Ранее бой Нурмагомедов – Гэтжи был анонсирован на 19 сентября в Лас-Вегасе на UFC 253. 

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