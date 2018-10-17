Менеджер Нурмагомедова: «До конца года увидите Хабиба в деле»

Чемпион UFC в легком весе не будет завершать карьеру из-за смерти своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Об этом сообщил его менеджер .

«Хабиб никуда не уходит. Впереди у нас главное событие этого блокбастера – Хабиб бпротив Гэтжи. Сейчас это два лучших легковеса в мире. До конца года вы увидите Хабиба в деле.

Мы видели, что сделал Гэтжи с Тони Фергюсоном. Он заставил Тони выглядеть абсолютным любителем», – сказал Абдель-Азиз.

Ранее бой Нурмагомедов – Гэтжи был анонсирован на 19 сентября в Лас-Вегасе на UFC 253.

Дэйна Уайт: «Не думаю, что бой Хабиба и Гэтжи сорвется»

Sherdog: Бой Хабиб – Гэтжи пройдет в Лас-Вегасе