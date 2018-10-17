Менеджер Нурмагомедова: «До конца года увидите Хабиба в деле»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не будет завершать карьеру из-за смерти своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Об этом сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз.
«Хабиб никуда не уходит. Впереди у нас главное событие этого блокбастера – Хабиб бпротив Гэтжи. Сейчас это два лучших легковеса в мире. До конца года вы увидите Хабиба в деле.
Мы видели, что сделал Гэтжи с Тони Фергюсоном. Он заставил Тони выглядеть абсолютным любителем», – сказал Абдель-Азиз.
Ранее бой Нурмагомедов – Гэтжи был анонсирован на 19 сентября в Лас-Вегасе на UFC 253.
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