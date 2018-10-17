Менеджер Хабиба: «В России очень много фэйковых новостей по поводу Нурмагомедова»

, менеджер чемпиона в легком весе , заявил, что российские СМИ распространяют неправдивую информацию относительно бойца.

«Многие СМИ в России распространяют неправдивую информацию о Хабибе.

Как сказал Дональд Трамп, это фэйковые новости. Очень много таких новостей о Хабибе.

Если вы читаете новости, которые не подтвердил я, Хабиб или Дэйна, – это фэйковые новости», – сказал Абдель-Азиз.

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