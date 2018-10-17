Петр Ян: «Россия, мы сделали это!»

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Новый чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал победу в бою против экс-чемпиона промоушена в полулегком весе Жозе Альдо.

«Россия, мы сделали это! Я знал, что Жозе – тяжелый соперник и знал, что это будет сложный бой. Он мне чуть переднюю ногу не отбил. Но наш план на бой сработал.

В первых раундах была задача оказывать максимальное давление, а с третьего раунда, когда он уже подсел, увеличивать обороты», – сказал Ян.

Ян нокаутировал Альдо в пятом раунде.

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⚡️ Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

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