Жан-Клод Ван Дамм – после смерти отца Хабиба: «Брат, я никогда не встречал тебя в жизни, но всегда уважал»

Теги UFC MMA Жан-Клод Ван Дамм Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Известный актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова – отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Брат, я никогда не встречал тебя в жизни, но всегда уважал твой выдающийся жизненный путь! Молюсь за тебя в твоем путешествии на небеса. Да хранит Аллах твою душу. Аминь.

Искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову, семье и миру UFC», – написал Ван Дамм в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Jean-Claude Van Damme (@jcvd)

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