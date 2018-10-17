Жан-Клод Ван Дамм – после смерти отца Хабиба: «Брат, я никогда не встречал тебя в жизни, но всегда уважал»

Известный актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова – отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Брат, я никогда не встречал тебя в жизни, но всегда уважал твой выдающийся жизненный путь! Молюсь за тебя в твоем путешествии на небеса. Да хранит Аллах твою душу. Аминь.
Искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову, семье и миру UFC», – написал Ван Дамм в инстаграме.
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