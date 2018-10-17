Жан-Клод Ван Дамм – после смерти отца Хабиба: «Брат, я никогда не встречал тебя в жизни, но всегда уважал»

Известный актер и мастер боевых искусств отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова – отца чемпиона UFC в легком весе .

«Брат, я никогда не встречал тебя в жизни, но всегда уважал твой выдающийся жизненный путь! Молюсь за тебя в твоем путешествии на небеса. Да хранит Аллах твою душу. Аминь.

Искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову, семье и миру , – написал Ван Дамм в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jean-Claude Van Damme (@jcvd) 6 Июл 2020 в 3:35 PDT

Али Абдель-Азиз: «Я всегда любил Хабиба и его команду, но когда я встретил Абдулманапа – это было чем-то большим»

Звонок Путина Хабибу, сообщения от Конора, Фергюсона и Гэтжи. Мир провожает Абдулманапа Нурмагомедова