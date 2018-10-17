Брат Хабиба отменил дебют в UFC из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, отменил дебютный бой в промоушене против Натаниэля Вуда из-за смерти дяди – Абдулманапа Нурмагомедова.
«Мы ждем нового соперника», – сообщили в команде Вуда.
Бой Нурмагомедов – Вуд должен был состояться 26 июля в Абу-Даби на «Бойцовском острове».
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