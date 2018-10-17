Брат Хабиба отменил дебют в UFC из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова

, двоюродный брат чемпиона в легком весе , отменил дебютный бой в промоушене против Натаниэля Вуда из-за смерти дяди – .

«Мы ждем нового соперника», – сообщили в команде Вуда.

Бой Нурмагомедов – Вуд должен был состояться 26 июля в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

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