Хабиб о смерти отца: «Все, что было в наших силах, мы сделали»

Теги UFC Рамзан Кадыров MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов натив Бокс/MMA/UFC

В Дагестане в селе Кироваул состоялись похороны Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Во время похорон Хабиб пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все что было в наших силах, мы сделали 

А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Предначертанное Всевышним не изменить, на все его воля! Хвала Аллаху», – сказал Нурмагомедов.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве от последствий коронавируса.

 
 
 
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Глава ЧР Рамзан Кадыров вчера ночью, в сопровождении своих ближайших соратников посетил Кироваул РД, что бы почтить память и выразить соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова. Кадыров отметил, всеобщее уважение, которое имел Абдулманап и его большие заслуги в развитии спорта. Он сказал, что с первых дней были на связи с родственниками и очень надеялись на его скорейшее выздоровление. Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Кадырова, за визит и почтение к своему отцу. Также он выразил благодарность за помощь, которую Кадыров оказал в переводе его отца в Московскую клинику и дальнейшее лечении. «Предначертанное Всевышним не изменить, на все его воля! Хвала Аллаху» сказал Хабиб Нурмагомедов. Пусть Аллах простит все его грехи и обрадует раем! #абдулманапнурмагомедов #хабибнурмагомедов #кадыров #кироваул #похороны #соболезнование

Публикация от 🌐НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ🌐 (@news095)

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

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