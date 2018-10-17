Хабиб о смерти отца: «Все, что было в наших силах, мы сделали»

В Дагестане в селе Кироваул состоялись похороны Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона в легком весе .

Во время похорон Хабиб пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все что было в наших силах, мы сделали

А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Предначертанное Всевышним не изменить, на все его воля! Хвала Аллаху», – сказал Нурмагомедов.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве от последствий коронавируса.

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

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