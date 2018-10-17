Валуев о предложении ввести санкции против Путина: «У американских сенаторов обострение»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предложение сенатора-демократа Боба Менендеса ввести ограничительные меры по отношению к президенту РФ Владимира Путина.

«Уровень оболванивания мира зашкаливает. У американских сенаторов обострение. Но где-то прокатывает, раз стараются», – заявил Валуев.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала деньги боевикам, связанным с движением «Талибан», за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе США.

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