Менеджер Хабиба: «Нурмагомедов не даст реванш Конору»

, менеджер чемпиона в легком весе , сообщил, что его подопечный не намерен драться с экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах .

«Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его. Макгрегор должен сидеть и ждать своего шанса. Ему надо выиграть минимум три боя.

Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев», – сказал Абдель-Азиз.

Ранее Макгрегор объявил об уходе из спорта.

Хабиб рассказал про здоровье отца: коронавируса больше нет, но состояние тяжелое из-за осложнений на сердце и почки

Конор ответил на провокационное фото брата Хабиба: «Помни, Аллах видит все»