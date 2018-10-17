Брат Хабиба – фанату Конора: «Ты дурак?»

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, ответил фанату экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Конор заставил Абушку удалить пост. Конор – король», – написал подписчик.
«Ты дурак?» – ответил Нурмагомедов.
Ранее Нурмагомедов опубликовал пост, в котором выложил фото с поединка Хабиба и Конора. На фотографии дагестанец душит ирландца, а Нурмагомедов подписал его: «Это когда коронавирус и ты дышать не можешь».
Через некоторое время Абубакар удалил пост.
Брат Хабиба смеется над Конором и шутит про вирус. С чего бы это, ведь он получал от Макгрегора по лицу и сдавался в UFC?
Брат Хабиба о Коноре: «Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается»