Брат Хабиба – фанату Конора: «Ты дурак?»

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе , ответил фанату экс-чемпиона UFC в двух дивизионах .

«Конор заставил Абушку удалить пост. Конор – король», – написал подписчик.

«Ты дурак?» – ответил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов опубликовал пост, в котором выложил фото с поединка Хабиба и Конора. На фотографии дагестанец душит ирландца, а Нурмагомедов подписал его: «Это когда коронавирус и ты дышать не можешь».

Через некоторое время Абубакар удалил пост.

Брат Хабиба смеется над Конором и шутит про вирус. С чего бы это, ведь он получал от Макгрегора по лицу и сдавался в UFC?

Брат Хабиба о Коноре: «Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается»