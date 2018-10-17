Хабиб о коронавирусе в Дагестане: «Пик позади»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.

«Пик, конечно, позади. Я сам попал на этот пик, на себе это почувствовал. У меня до сих пор отец болеет, очень много родственников переболело. Некоторых родственников уже нет с нами.

Но сейчас, конечно, стабилизировалась обстановка, намного меньше больных, намного меньше больных в больницах. Сейчас намного лучше, потихоньку жизнь возобновляется. В этом плане все налаживается.

Но месяц назад было серьезное испытание не только для Дагестана, весь мир столкнулся с этим и, как я вижу, никто не был готов к этому. Я не думаю, что человечество с такой проблемой ранее сталкивалось.

Это реальная глобальная проблема и Дагестан не был готов к этому, к сожалению», – заявил Нурмагомедов.

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