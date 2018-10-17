Тренер Хабиба: «Абдулманап уже не болеет коронавирусом. Он идет на поправку»

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии его отца Абдулманапа Нурмагомедова, который перенес операцию на сердце после положительного теста на коронавирус.
«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет.
У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю, у меня даже слезы наворачиваются. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел», – сказал Мендес.
Отец Хабиба с конца апреля находится в больнице. Нурмагомедов-старший перенес операцию на сердце и инсульт.
Менеджер Хабиба: «Абдулманап прогрессирует. Открыл глаза, немного реагирует – это хороший знак»
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