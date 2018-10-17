Хабиб об отце: «Он до сих пор в реанимации, но коронавирус уже позади»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о состоянии здоровья отца Абдулманапа Нурмагомедова, который продолжает находиться в одном из военных госпиталей Москвы.

«У отца положение до сих пор тяжелое. Он до сих пор в реанимации, сам коронавирус уже позади, но вирус оставил за собой последствия.

Насчет почек, сердца, до сих пор он находится в тяжелом положении в реанимации, но насчет коронавируса уже можно не переживать. Есть только другие последствия.

Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, так как он находится под аппаратами. Каждый день по полчаса меня к нему пускают, держу его за руку, жестами дает понять, что узнает меня.

Насчет врачей я очень уверен, так как это одни из лучших врачей в мире. Насчет этого у меня нет никаких сомнений. Большое спасибо за все, что они делают и в этом плане очень все хорошо.

Просто нужно время. Последствия очень тяжелые, и реабилитационный период будет продолжительным. Он будет сложным и длительным», – рассказал Нурмагомедов.

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