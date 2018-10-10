Менеджер Хабиба: «Абдулманап прогрессирует. Мы все верим, что он будет в порядке»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Али Абдель-Азиз коронавирус Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова.

«Хабиб сильный, его семья очень сильна, и его отец тоже. Он прогрессирует. Открыл глаза, немного реагирует – это хороший знак.

Аллах контролирует ситуацию. Мы все верим, что он будет в порядке. На данный момент все зависит только от его здоровья. Но он прогрессирует, мы все очень рады этому», – сообщил Абдель-Азиз.

Отец Хабиба более месяца находится в одном из военных госпиталей Москвы. У него подтвержден коронавирус. Сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов перенес операцию на сердце.

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