Хабиб о коронавирусе: «Пусть Всевышний избавит нас от этой болезни»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов соцсети коронавирус религия Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан.

«Поздравляю всех с праздником Ид аль Фитр Ураза байрам. Пусть все молитвы, посты, благие деяния и намерения примет Всевышний.

Пусть Всевышний поможет нам всем и избавит нас от этой болезни, которая поразила весь мир. Всем мира и добра», – рассказал Нурмагомедов.

Отец и тренер Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов, также болеет коронавирусом и находится в одном из военных госпиталей Москвы. Его состояние остается крайне тяжелым.

Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб на связи с Путиным. Он обещал, что его отец получит лучшее лечение»

Хабиб: «Очень немногие живут сегодняшним днем. Слова не мои, где-то читал, не помню»

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