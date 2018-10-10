Хабиб о коронавирусе: «Пусть Всевышний избавит нас от этой болезни»

Чемпион UFC в легком дивизионе поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан.

«Поздравляю всех с праздником Ид аль Фитр Ураза байрам. Пусть все молитвы, посты, благие деяния и намерения примет Всевышний.

Пусть Всевышний поможет нам всем и избавит нас от этой болезни, которая поразила весь мир. Всем мира и добра», – рассказал Нурмагомедов.

Отец и тренер Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов, также болеет коронавирусом и находится в одном из военных госпиталей Москвы. Его состояние остается крайне тяжелым.

Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб на связи с Путиным. Он обещал, что его отец получит лучшее лечение»

Хабиб: «Очень немногие живут сегодняшним днем. Слова не мои, где-то читал, не помню»