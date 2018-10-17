Боец ММА Вартанян о бое Плющенко – Навальный: «Никакого боя не будет. Это чисто пиар»

Легековес АСА Эдуард Вартанян не верит в организацию поединка между фигуристом Евгением Плющенко и политиком .

«Могу сказать, что поправки поддерживают люди, которые поддерживают Путина, это очевидно и соответственно логично, что они хотят, чтобы он правил вечно.

Он для них авторитет. Возможный бой Плющенко с Навальным? Никакого боя не будет. Это чисто пиар, а реальная проблема уходит на задний план», – сказал Вартанян.

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