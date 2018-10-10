Боец ММА Балаев – про поддержку Панарина: «Меня удивляет, когда говорят, что он контрразведчик из США»

Бывший чемпион АСА в полулегком дивизионе рассказал, почему поддержал политическую позицию нападающего .

«Недавно познакомился с Панариным. Он написал мне после тяжелой победы, порадовался за меня. И вроде бы такая известная личность, и когда мы с ним встретились, я понял, что этот человек из российской глубинки довольно-таки простой парень. Двухэтажных мыслей у него нет. Он говорит то, что думает, и так воспитан.

Меня удивляет, когда говорят, что он какой-то контрразведчик из США. Я такой человек, что своих не бросаю. Тем более я знаю, что он не на кого-то там шпилит. Он считает нужным не молчать, а говорить.

Я к политике никакого отношения не имею. Считаю, что это бесполезная затея. Будет там один или кто-то другой – ничего не изменится. Для меня лично – есть хороший или плохой человек. Своих друзей я не хочу бросать в беде, тем более, когда переворачивают слова Панарина. Ему его миллионы подарил не папа или мама, а он заработал их своим трудом.

Я считаю, что он патриот. Он меня ни в чем не пытался убедить, я и сам все понимаю. Все знают, что у стариков пенсию поотбирали. Но неизвестно еще, что будет потом, поэтому я не лезу. Тем более, что сам отбыл 10 лет в местах не столь отдаленных, знаю, что такое власть. Это не Франция, где если что-нибудь произойдет, сразу будет переворот, машины будут сжигать.

Голосование за Конституцию? Никуда я не пойду. Мне по барабану все эти законы. Артемий на эту тему со мной не говорил», – рассказал Балаев.

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