Депутат Красногорска Монсон: «В России полиция не вселяет такой страх, как в Америке»

Экс-боец ММА, а ныне депутат Совета депутатов городского округа Красногорска Джефф Монсон сравнил российских и американских полицейских на фоне массовых беспорядков в США из-за убийства Джорджа Флойда.

«У меня был опыт общения с российской полицией. Я убежден, что люди могут выступать полицией друг другу, без необходимости в этом институте. В России полиция не вселяет такой страх, как в Америке.

Да, россияне боятся тех же штрафов, но здесь можно спокойно пройти мимо полицейского, спросить у него время.

Если представитель правоохранительных органов в России в кого-то выстрелит или просто причинит увечья, последствия для него будут серьезными. В Америке все по-другому, там к этому относятся, как к чему-то нормальному, привычному.

Люди принимали это долгое время до нынешнего момента. Возможно, дело в пандемии, люди и так устали. Они реагируют, потому что хотят видеть государство, например, на стороне врачей, но оно выступает врагом», – заявил Монсон.

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