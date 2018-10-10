Олег Тактаров о массовых беспорядках в США: «Там у полицейских мозгов нет. Много садистов»

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал массовые беспорядки в США после действий полицейского, ставших причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«То, что там у полицейских мозгов нет, я это давно знаю. В американскую полицию идут работать те, кто имеют различные расстройства и проблемы. Те, кто внутри себя давят ежедневную тягу к садизму.

Есть такое выражение – стрит сингер. То есть многие шли в полицию, чтобы кого-то грохнуть или просто нажать на курок пистолета. А так садистов всегда там было очень много, что в полиции, что среди бандитов. Там и там были люди, ищущие внутреннего удовлетворения своих похотей.

Вижу ли я такой сценарий в России? В ближайшее время нет. Опять же, если только будет борьба у нас в стране за власть. Оппозиция против власти. То, что происходит в США, это организованные вещи.

Так люди не ведут себя. Представьте себе, что в нескольких городах, какое-то количество людей просто напросто наплевали на свое будущее и на свою биографию.

То есть в университеты не поступить и по карьерной лестнице никогда не подняться. Это уже все, большой и жирный штамп на всю жизнь. Такие вещи просто так не делаются», – рассказал Тактаров.

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