Валуев об угрозе в свой адрес «Свали с поста, пока живой»: «Идите своей дорогой. Оппозиция должна быть здоровой»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев ответил на угрозу от одного из пользователей в своей веб-конференции.

«Николай, ты очень классный боксер, просто супер, но не надо тебе лезть против оппозиции.

Тебе это боком выйдет, что в карьере, что по жизни. Свали с поста, пока живой», – обратился к Валуеву пользователь по имени Павел.

«Павел, сюда с угрозами заходить не надо, идите своей дорогой. Оппозиция должна быть здоровой», – ответил Валуев.

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