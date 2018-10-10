«Мне очень не понравилось то, что происходило в Украине». Валуев объяснил, почему прекратил общаться с Виталием Кличко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев рассказал, почему он прекратил общаться с .

«У нас с Виталием очень периодические отношения, особенно после 2014 года. Так как мы больше говорим о спорте, здесь вряд ли есть место политическим рассуждениям.

В общем, скажу, что мне очень не понравилось то, что происходило в Украине. Я и до сих пор так считаю.



Наверное, это послужило причиной абсолютного прекращения нашего общения. Хотя, я думаю, что при встрече мы бы, безусловно, нашли тему для разговора. Потому что, знаете, куда бы нас судьба ни забрасывала, мир спорта людей так или иначе объединяет», – сказал Валуев.

Николай Валуев: «Любой мастер спорта по боксу или кикбоксингу сможет Соловьеву объяснить, как правильно бить»

Александр Шлеменко: «Только трезвая Россия станет великой!»