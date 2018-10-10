Тренер Хабиба: «Боже, прошу тебя первый раз в жизни дать Абдулманапу полное выздоровление»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сообщил, что молит бога о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова.

«Пожалуйста, Боже, я молюсь и прошу тебя в первый раз в моей жизни дать моему другу полное выздоровление.

Он – великий отец и человек, у которого есть незавершенные великие дела. Он все еще должен помогать семье и многим другим, кто нуждается в нем.

Бог Всемогущ, и только бог может давать или забирать. Пожалуйста, дай Абдулманапу Нурмагомедову больше времени быть с нами», – сказал Мендес.

На данный момент отец Хабиба находится в коме в одном из военных госпиталей Москвы. 

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