Тренер Хабиба: «Боже, прошу тебя первый раз в жизни дать Абдулманапу полное выздоровление»

, тренер чемпиона в легком весе сообщил, что молит бога о выздоровлении .

«Пожалуйста, Боже, я молюсь и прошу тебя в первый раз в моей жизни дать моему другу полное выздоровление.

Он – великий отец и человек, у которого есть незавершенные великие дела. Он все еще должен помогать семье и многим другим, кто нуждается в нем.

Бог Всемогущ, и только бог может давать или забирать. Пожалуйста, дай Абдулманапу Нурмагомедову больше времени быть с нами», – сказал Мендес.

На данный момент отец Хабиба находится в коме в одном из военных госпиталей Москвы.

Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб на связи с Путиным. Он обещал, что его отец получит лучшее лечение»

Хабиб рассказал о состоянии отца и умерших родственниках. Ситуация в Дагестане очень тяжелая