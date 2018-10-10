Боец ММА Шлеменко о сюжете Михалкова про чипирование человечества: «Отличный фильм. Всем советую посмотреть»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал сюжет авторской передачи режиссера Никиты Михалкова, в котором идет речь о массовом чипировании человечества.

«Хочу вам порекомендовать отличный фильм Никиты Михалкова – Бесогон ТВ: «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».

Также от себя лично хочу поблагодарить Никиту за такие прекрасные сюжеты, которые заставляют задуматься. Как он в своих сюжетах говорит – важно хоть иногда думать.

Так вот отличный фильм вышел из последних. Всем советую посмотреть», – сказал Шлеменко.

В сюжете «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» Михалков обсуждает реакцию на выпуск передачи под названием «У кого в кармане государство?».

В нем режиссер высказал конспирологическую теорию о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей по всему миру. Ранее телеканал «Россия 24» снял с эфира этот выпуск.

Александр Шлеменко: «Подтягиваю свой английский для трэш-тока»

Александр Шлеменко: «У нас с UFC нет разговора про стандартный контракт. Это для начинающих бойцов»