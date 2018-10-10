Василий Уткин: «Умер Магомед Алиомаров, Абдулманап в тяжелой коме. Все это говорит о состоянии эпидемии в России»

Журналист Василий Уткин связал состояние здоровья Абдулманапа Нурмагомедова с распространением эпидемии коронавируса в России.

«Вчера утром стало известно, что в Дагестане от ковида умер знаменитый тренер по вольной борьбе, работавший со сборной России, Магомед Алиомаров.

Вчера вечером стало известно, что из Дагестана в Москву уже несколько дней как доставлен и находится в тяжелой коме .

Все понимают, насколько в Дагестане уважают людей, связанных с борьбой. Совершенно очевидно, что Абдулманапу было уделено десятикратное внимание по сравнению с Львом Лещенко в Москве. И при таком внимании – такой результат...

Полагаю, все это вместе говорит о состоянии эпидемии в России за пределами Москвы гораздо больше, чем вся официальная статистика цифр до сих пор.

Молитесь. Еще и инсульт на фоне пневмонии у Абдулманапа. О, боже...», – рассказал Уткин.

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