Хабиб: «Прекратите говорить обо мне. Я буду готов в июле, чтобы всех разбить»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о сроках возвращения в октагон.

«Я могу драться в любое время. Рамадан закончится 23 мая. В июле я буду готов.

Прекратите говорить обо мне. Это время коронавируса. Когда придет время Хабиба, я разобью их всех», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб должен был провести бой против Тони Фергюсона на UFC 249, но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

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