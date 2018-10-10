Американский боец поделился мнением насчет срыва боя против на UFC 249.

«Насколько я понимаю, у меня есть пояс чемпиона. Меня не следовало лишать титула.

Есть большой балбес, жирный Хабиб. Он не хотел драться. Он сбежал как пес, поджав хвост.

То же самое с Конором. «Я буду следующим, я буду следующим» — вот что все говорили. Но где они?

Почему я должен был хотеть драться с Хабибом? Почему я должен драться с тем, кого не существует?» – сказал Фергюсон на пресс-конференции.

9 мая на UFC 249 во Флориде Фергюсон проведет бой с Джастином Гэтжи за временный титул в легком весе.

Джастин Гэтжи: «Отправлю Фергюсона спать в первых двух раундах»

Хабиб: «Прекратите говорить обо мне. Я буду готов в июле, чтобы всех разбить»