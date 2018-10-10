Джастин Гэтжи: «Мы с Фергюсоном будем драться за возможность представлять Америку против Хабиба»

Американский боец Джастин Гэтжи расссказал, что значит для него временный чемпионский пояс в легком весе, который он оспорит 9 мая в бою против Тони Фергюсона.

«Временный чемпионский пояс для меня означает статус второго номера в мире.

Хабиб не может сейчас драться, так что в эти выходные два самых опасных легковеса будут биться за право назвать себя лучшим и бросить вызов Хабибу.

Я думаю, мы деремся за возможность представлять Америку против Хабиба. Вот что стоит на кону, и за что я дерусь», – заявил Гэтжи.

Победить боя Фергюсон – Гэтжи на 249 станет главным претендентом на титул .

Тони Фергюсон: «К черту Хабиба! Я защищаю свой пояс в третий раз, и этот пояс – настоящий, чемпионский»

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