Хабиб лайкнул пост Емельяненко, в котором Александр назвал Тактарова «проституткой»

Чемпион UFC в легком весе отреагировал на пост с оскорблениями в адрес ветерана ММА Олега Тактарова.

Емельяненко записал видео, на котором назвал Тактарова «проституткой» за слова о кавказском народе.

Ранее Тактаров назвал Нурмагомедова «ваххабитом из Цумадинского района», а также попросил называть его первым чемпионом UFC из России.

Напомним, что в 2018-м Тактаров посещал Дагестан по приглашению семьи Нурмагомедовых.

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