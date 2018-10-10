Хабиб лайкнул пост Емельяненко, в котором Александр назвал Тактарова «проституткой»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост Александра Емельяненко с оскорблениями в адрес ветерана ММА Олега Тактарова.
Емельяненко записал видео, на котором назвал Тактарова «проституткой» за слова о кавказском народе.
Ранее Тактаров назвал Нурмагомедова «ваххабитом из Цумадинского района», а также попросил называть его первым чемпионом UFC из России.
Напомним, что в 2018-м Тактаров посещал Дагестан по приглашению семьи Нурмагомедовых.
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