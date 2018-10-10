Александр Емельяненко – Тактарову: «Ты – проститутка»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко прокомментировал критические высказывания экс-бойца UFC Олега Тактарова в адрес кавказцев.

«Мне здесь видео прислали, где Тактаров нелестно отзывается о кавказском народе.

Что я могу сказать? Тактаров, ты – проститутка. Тебя же встречали, кормили, потчевали, внимание оказывали. Ты же довольный отсюда уехал.

А то, что у тебя какие-то разногласия с определенными личностями – это не значит, что весь Кавказ плохой. У нас многие тебя не любят. Мне вот открытым текстом говорят и пишут, что ты – гандон.

И я теперь, после этого видео, с ними согласен абсолютно», – сказал Емельяненко.

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