Олег Тактаров о Хабибе: «Ваххабит с Цумадинского района»

Ветеран ММА Олег Тактаров в прямом эфире инстаграма ответил на вопрос, кто является первым российским чемпионом UFC, намекая на себя, а не на чемпиона промоушена в легком весе .

«Я могу пересказать вам историю. Первый чемпион Хойс Грейси. Потом он еще раз выиграл. Третий чемпионат выиграл Стив Дженнум, потому что все получили травмы. Четвертый чемпионат – Хойс Грейси задушил ногами Дэна Северна. Пятый чемпионат Дэн Северн выиграл.

Вот было три чемпиона. Шестой чемпионат выиграл я. Где там вы видите кого-то другого? Это 1995 год. Это история – как ее переписать, как ее переделать?

Давайте скажем, что не Хойс Грейси выиграл первые два и четвертый чемпионат, а ваш пассажир, которого вы хотите вписать.

Если один ваххабит с Цумадинского района [Хабиб] это сказал, почему все дураки должны это повторять? Он сам-то уже это не повторяет, а вы все повторяете, как обезьянки за ним», – рассказал Тактаров.

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