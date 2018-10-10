Олег Тактаров о Соловьеве: «Убогое существо, которое нашло мерзкую работу»

Ветеран ММА Олег Тактаров рассказал об отношении к телеведущему Владимиру Соловьеву.

«Как отношусь к Владимиру Соловьеву? Убогое существо, которое нашло мерзкую работу. Может быть, ему надо большую семью кормить, не знаю.

Стараюсь не ставить себя на место других людей. Мне его жалко, не испытываю к нему ненависти, как это делают некоторые молодые люди», – сказал Тактаров.

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