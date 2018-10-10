Конор о пандемии коронавируса: «Мы можем быть в трех неделях от революции»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах недоволен ситуацией с пандемией коронавируса в Ирландии.

«Мы можем быть в трех неделях от революции. Я высказал свои доводы», – сказал Конор.

По мнению Макгрегора, правительство Ирландии должно полностью закрыть границы и более жестко противостоять распространению коронавируса.

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