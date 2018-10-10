Уткину предложили извиниться перед Хабибом: «Вот не знаю, как дальше жить»

Комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на просьбу пользователей извиниться перед чемпионом UFC в легком весе .

«Вот не знаю, как дальше жить. Напишите, кто уверен, что меня знает, парню, что мне ****** как неловко за то, что живу на свете. Мне не поверит. Спасибо. От души», – написал Уткин.

Ранее Уткин говорил, что расстроен поведением Нурмагомедова, который отказался от боя с Тони Фергюсоном на 249 из-за пандемии коронавируса.

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