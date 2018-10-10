Тони Фергюсон: «Я уверен, что есть веская причина отмены UFC 249. Надо быть реалистами»

Легковес UFC Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249, где он должен был подраться с .

«С психикой все в порядке, не так уж и плохо. Смена соперника заставила внести коррективы, но я окружал себя теми же самыми людьми. Ничего не изменилось. Семья помогает, все будет хорошо.

Я уверен, что есть веская причина отмены UFC 249. Давай будем реалистами. Я должен продолжать верить. Я должен окружать себя этим узким кругом людей и продолжать контролировать свои тренировки.

Я просто продолжу собирать трофеи и делать то же самое дерьмо. Каждый раз, когда я просыпаюсь утром, делаю свою работу и молюсь, я обнимаю своего маленького мальчика и целую жену. Я просто продолжу делать то, что делал всегда.

Мы можем отбросить эту переменную, детка, и сделать ее постоянной. Вот почему я буду продолжать улыбаться, я буду продолжать тренироваться, и знаешь что? Я собираюсь нарастить немного мускулов. Чувак, я тощий.

Я буду стараться изо всех сил. Если я упаду, то снова встану», – сказал Фергюсон.

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