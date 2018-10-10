Василий Уткин: «Стал хуже думать о Хабибе после отмены боя с Фергюсоном»

Журналист Василий Уткин рассказал, как изменилось отношение к чемпиону UFC в легком дивизионе после отмены поединка против Тони Фергюсона.

«Хабиб и его семья определяют свои риски, в том числе и риски здоровья. Они распространяются не только на бой, но и на риски карантина, на что угодно. Человек в своем праве.

Но можно ведь объяснять свои действия нормально. Хабиб об этом даже не подумал. Я стал хуже думать о Нурмагомедове вследствие всей этой истории», – заявил Уткин.

Хабиба прорвало: назвал Фергюсона тупым парнем, Конора – старой проституткой (и объяснил, почему нельзя драться до августа)