Глава UFC: «Турнир 18 апреля состоится, но без Хабиба»

Фейковый журналист под именем Ариэля Хельвани заявил, что глава UFC Дэйна Уайт и президент России Владимир Путин согласовали вылет чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова в США на UFC 249.

«Сенсация: Уайт и Путин достигли соглашения относительно прилета в США чемпион UFC Хабиба Нурмагомедова. Он сразится с .

Это случится, ребята. Турнир UFC 249, как и планировалось, пройдет 18 апреля», – написал журналист в твиттере.

«Это ложь! Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю полный список участников 6 апреля», – ответил Уайт.

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