Тони Фергюсон: «Хабиба должны лишить титула чемпиона UFC»

Легковес Тони Фергюсон заявил, что чемпиона UFC в легком дивизионе должны лишить чемпионского титула.

«Он должен быть лишен своего титула», – сказал Фергюсон.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что не сможет драться с Фергюсоном 18 апреля на турнире 249 из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

Хабиб: «Дайте мне локацию. Если я смогу выехать из России, то буду драться в любом месте»

Поведение Дэйны Уайта – очень странное. Долго врал, что Хабиб и Фергюсон подерутся, а после отмены заявил, что все знал