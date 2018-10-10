Тони Фергюсон: «Хабиба должны лишить титула чемпиона UFC»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Хабиб - Фергюсон UFC 249 Бокс/MMA/UFC

Легковес Тони Фергюсон заявил, что чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова должны лишить чемпионского титула.

«Он должен быть лишен своего титула», – сказал Фергюсон.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что не сможет драться с Фергюсоном 18 апреля на турнире UFC 249 из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

Хабиб: «Дайте мне локацию. Если я смогу выехать из России, то буду драться в любом месте»

Поведение Дэйны Уайта – очень странное. Долго врал, что Хабиб и Фергюсон подерутся, а после отмены заявил, что все знал

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