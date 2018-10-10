Хабиб: «Могу драться в августе в Сан-Франциско»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда может вернуться в октагон.
«Июнь, Июль, два месяца, затем август. Я могу драться.
Я слышал, что UFC хочет сделать шоу в Сан-Франциско в августе. Если нет, давайте драться в Абу-Даби в середине сентября.
Или сейчас перед Рамаданом. 18 апреля мы должны драться, но где? Это вопрос», – заявил Нурмагомедов.
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