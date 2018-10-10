Дэйна Уайт: «Готовьтесь к бою Хабиб – Фергюсон на Луне»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Джо Роган Хабиб Нурмагомедов соцсети Тони Фергюсон Илон Маск ахахаха Хабиб - Фергюсон UFC 249 коронавирус Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт пошутил, что поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном может быть организован на Луне.

Соответствующую фотографию Уайт выложил в твиттере. 

«Всем приготовиться», – подписал ее Уайт.

Глава компании SpaceX Илон Маск и комментатор UFC Джо Роган наблюдают за боем со стороны в скафандрах.

Изначально бой Хабиб – Фергюсон должен был пройти 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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