Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что сборная России по боксу в срочном порядке покинет Лондон после отмены европейской квалификации на -2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

«Не знаю, зачем они тогда вообще начали проводить, для спортсменов это удар.

Думаю, Олимпиаду надо переносить. У наших ребят все в порядке с безопасностью, наших спортсменов мы будем чартером оттуда вывозить в срочном порядке», – заявил Кремлев.

Турнир стартовал 14 марта и должен был завершиться 24 марта.

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