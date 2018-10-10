Умар Кремлев предложил перенести ОИ-2020 из-за коронавируса в Россию: «Единственная страна, которая может быстро организовать и у которой есть все условия»

Генеральный секретарь бокса России Умар Кремлев заявил, что Олимпийские игры-2020 в Токио можно перенести в Россию из-за коронавируса.

«Единственная страна, которая может быстро организовать и у которой есть все условия, — это, конечно, Россия. Никто не сможет так быстро организовать и подготовить.

Я бы порекомендовал, чтобы это прошло в России. Нам письма пришли, что руководитель федерации бокса в Японии не сможет участвовать, им запретили куда-то выезжать на мероприятия, изоляция полная страны. Форум в Италии тоже отменился сейчас.

Учитывая всю эту неготовность стран, я бы предложил. Россия — единственная страна в мире, которая может принять Олимпиаду. Созданы все условия. В аэропортах проверяют все так четко, все организованно», – считает Кремлев.

Ранее член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд сообщил, что Игры-2020 могут быть перенесены в связи с эпидемией коронавируса.

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