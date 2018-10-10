Тина Канделаки: «Александр Емельяненко не нужен Кадырову. Вот Кадыров нужен Емельяненко»

Генеральный директор «Матч ТВ» рассказала о взаимоотношениях тяжеловеса ММА Александра Емельяненко с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Александр Емельяненко — трудный ребенок российских . Перечень громких заголовков про его пьянство, драки, насилие и антисоциальное поведение просто не поддается исчислению.

Но я лично вижу, как из раза в раз Александр приходит в себя и оказывается в «Ахмате».

Александр нажил себе врагов. Есть идейные противники, вроде Сергея Харитонова, есть обескураженные и разочарованные коллеги вроде Александра Олейника, есть брат, наконец, отношения с которым разрушались в паблике и, кажется, дошли до грустной точки.

При этом бойцовские таланты Александра неоспоримы. Да, он вряд ли станет чемпионом мира в одном из промоушенов: возраст и отсутствие дисциплины обязательно скажутся.

Да, сейчас статистика его проступков говорит о том, что он скорее снова сядет на пятнадцать суток, чем возьмется за голову. Но главный вопрос все-таки не в этом. Вопрос в том, зачем Рамзану Кадырову нужен Александр Емельяненко?

Мне кажется, я знаю ответ. Посмотрите на кадры тренировок Александра рядом с Кадыровым: трезв, бодр, силен и по-хорошему азартен. Разве мы слышали хотя бы об одном скандале Александра в Чечне? Разумеется, нет.

Там нет места алкоголю, только спорт и настоящая борьба, в том числе борьба за будущее Александра не только и не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни.

Я утверждаю: каждый человек заслуживает право на раскаяние и исправление. Плевать за глаза в комментариях может каждый, а вот дать человеку шанс, который ему нужен, и сделать это не для шумихи, могут единицы.

Александр Емельяненко не нужен Рамзану Кадырову. Вот Рамзан Кадыров действительно нужен Александру. И каждый раз, когда наш боец просит о поддержке, он ее получает.

А взамен отдает то, что может отдать: свое желание тренироваться с другими бойцами и в том числе с главой Чеченской Республики.

Умейте оставлять дверь открытой. Умейте прощать глупости. Давайте человеку второй шанс, ведь это именно то, чем мы отличаемся от всех остальных существ на этой планете: иногда мы его используем.

Не надо думать, что милосердие и хорошие побуждения к человеку в беде могут быть только у вас. Таким снобизмом милосердие не начинается, а заканчивается», – заявила Канделаки.

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