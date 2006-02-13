Александр Емельяненко – Магомеду Исмаилову: «Меня «Ахмат» готовит, лысый. «Ахмат» – сила»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко сообшил, что прибыл в Чечню для подготовки поединка против .

«Вот клуб «Ахмат» пригласил меня на подготовку, на сбор для того, чтобы я побил лысую голову.

Меня «Ахмат» готовит, лысый. «Ахмат» – сила», – сказал Емельяненко.

Бой Емельяненко – Исмаилов состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

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