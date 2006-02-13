АСА: «Емельяненко прошел медицинское обследование. Никаких патологий не выявлено. Александр здоров»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко в Грозном прошел медицинское обследование. Об этом сообщила пресс-служба промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA).

«В ходе медицинского обследования, которое прошел Александр Емельяненко в Грозном, никаких патологий не выявлено.

Проверили все, в том числе и сердечно-сосудистую систему. Александр здоров», – сообщили в промоушене.

Бой Емельяненко – Исмаилов состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

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