Хабиб: «Я не заслуживаю права быть примером для подражания. И ни одна знаменитость не заслуживает»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что самый большой минус популярности – быть примером для подражания.

«Самый большой минус в популярности я нашел – это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания.

Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. Я мусульманин, и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха – Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует).

Считаю, что ни я и ни один боец, и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права – быть примером для подражания.

Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях», – рассказал Нурмагомедов.

 
 
 
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Самый большой минус в популярности я нашёл – это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. – Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. – Я мусульманин и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха – Мухаммад ( да благословит его Аллах и да приветствует) – Я считаю, что ни я и ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права – быть примером для подражания. – Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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