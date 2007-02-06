Хабиб: «Я не заслуживаю права быть примером для подражания. И ни одна знаменитость не заслуживает»

Чемпион UFC в легком весе заявил, что самый большой минус популярности – быть примером для подражания.

«Самый большой минус в популярности я нашел – это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания.

Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. Я мусульманин, и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха – Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует).

Считаю, что ни я и ни один боец, и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права – быть примером для подражания.

Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях», – рассказал Нурмагомедов.

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