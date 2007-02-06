Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сравнил уровень соперников чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
«Думаю, что Хабиб – потрясающий боец. Он проделал большую работу, представляя UFC.
Он отличный посол нашего вида спорта. Но если вы спросите мнение экспертов ММА обо мне и Хабибе, то, думаю, что большинство из них скажут, что у нас совершенно разные рекорды.
Я побеждал многих чемпионов мира. Хабиб многие победы добывал в боях против парней, которые были относительно неизвестны.
Я же дрался с легендами с того времени, когда еще был молодым парнем», – заявил Джонс.
Хабиб о жизни вне спорта: «Занимался бы сельским хозяйством. Как-то же надо на жизнь зарабатывать»
Журналист Олег Кашин: «Хабибу место в его родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию»