Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сравнил уровень соперников чемпиона промоушена в легком дивизионе .

«Думаю, что Хабиб – потрясающий боец. Он проделал большую работу, представляя UFC.

Он отличный посол нашего вида спорта. Но если вы спросите мнение экспертов ММА обо мне и Хабибе, то, думаю, что большинство из них скажут, что у нас совершенно разные рекорды.

Я побеждал многих чемпионов мира. Хабиб многие победы добывал в боях против парней, которые были относительно неизвестны.

Я же дрался с легендами с того времени, когда еще был молодым парнем», – заявил Джонс.

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