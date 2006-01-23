Отец Хабиба о 100 миллионах долларов за реванш с Конором: «Для меня важны не деньги, а спортивная составляющая»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал требования предоставить гонорар в 100 миллионов долларов за реванш с экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.
«Обсуждают мои слова о 100 миллионах долларов? Пусть обсуждают. Без этих денег ничего не будет.
Но для меня важны не деньги, а спортивная составляющая. Спортивная составляющая боя Хабиб – Тони.
Только сейчас все говорят про эти суммы, не хотят бои, хотят коммерции. Что мне надо было говорить?» – заявил Нурмагомедов.
Отец Хабиба о победе Конора: «Это муляж, не похоже на бой. С чего мы должны давать ему реванш?»