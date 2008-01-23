Абдулманап Нурмагомедов: «Думаю, мы закатаем Фергюсона»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, дал прогноз на поединок против Тони Фегюсона.

«Стал ли Тони сильнее? Для меня важно, что Хабиб никогда не был слабее Тони.

Хабиб никогда не пропускал столько ударов, он мощнее, он более атакующий и доминирующий боец.

Думаю, мы закатаем . Но нельзя сказать, что Тони сдал за эти годы. В этом случае он бы проиграл, а такого не было», – сказал Нурмагомедов.

Бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249.

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